Рерайт, английский язык

$200
РерайтингЗакрыт12 заявок195 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наша компания имеет несколько публичных страниц на Фейсбуке, я работаю на одной из них. 

Мы размещаем контент, который направлен на женскую аудиторию - психология, новости из жизни знаменитостей, юмор, красота и тд. 

Стоимость статьи в 300 слов - 3$. 

Мы даем тестовое задание, которое оплачивается. 

About our wages: 1.7$ per a Small(S) article (150-250 words), 3$ per Medium (M)article (300-600 words, our average) 4.50$ per Large (L) article (650+ words). 

Мы работаем на нашей собственной платформе. Оплата производится на PayPal или Webmoney. 

Если Вы заинтересованы, напишите нам и мы предоставим Вам более подробную информацию. 

6 лет назад
olyakirtoka
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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