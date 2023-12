Рерайт, английский язык

Наша компания имеет несколько публичных страниц на Фейсбуке, я работаю на одной из них.

Мы размещаем контент, который направлен на женскую аудиторию - психология, новости из жизни знаменитостей, юмор, красота и тд.

Стоимость статьи в 300 слов - 3$.

Мы даем тестовое задание, которое оплачивается.

About our wages: 1.7$ per a Small(S) article (150-250 words), 3$ per Medium (M)article (300-600 words, our average) 4.50$ per Large (L) article (650+ words).

Мы работаем на нашей собственной платформе. Оплата производится на PayPal или Webmoney.

Если Вы заинтересованы, напишите нам и мы предоставим Вам более подробную информацию.