Рерайт 5-ти текстов. Заказ для начинающих

РерайтингЗакрыт4 заявки253 просмотра
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Задача: Требуется написать описание всех услуг (точнее подуслуг).

Объем текста: от 2500 до 3000 знаков.

Ключевые слова:

во вложении

Требуемая уникальность: 100% по text.ru

Заспамленность: до 35% по text.ru

Вода: до 15% по text.ru

Целевая аудитория: коммерсы и менеджеры от 25 до 50 лет с доходами от средних и выше, жизнерадостные, активные.

Цель текста: Продвинуть сайт в поисковых системах.

Дополнительная информация:

Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки, обязательна структура, обязательны пункты.

Во вложении название страниц и ключевики.

Цену ставьте минимальную, бюджет низкий.

6 лет назад
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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