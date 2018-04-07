Необходимо сделать рерайт текста тема "Кросс маркетинг". Желателен опыт в сфере маркетинга и рекламы. Оплата 40 руб за 1000 збп. план статьи: что такое кросс маркетингчто такое кросс маркетинговые мероприятия История появления кросс-маркетинга В каких случаях и условиях можно применить ...
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Сделайть рерайт 3х страниц. поднять уникальность до 70 - 80% по Адвего. Текст лёгкий и интересный=)))
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