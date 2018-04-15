Рерайтинг описаний категорий ИМ

$75
РерайтингЗавершен5 заявок163 просмотра
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На основе сайта "донора" подготовить текстовое описание категорий нашего Интернет магазина

6 лет назад
Almazselmash
Максим 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$75
5 дней
Работа выполнена точно и в срок!
Задание - четкое и понятное, проверка - своевременная, готовность к диалогу - высокая. Максим прекрасно справляется с ролью заказчика. Рекомендую!
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