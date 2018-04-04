Статьи/новости для сайта, рерайт - 10 статей, укр и рус версии

Требуется написание 10 статей/новостей в украинской и русской версиях (т.е. с переводом всего 20), рерайт 4-5 тыс символов.

Сайт uka.in.ua, для разделов "Бизнес, банки, финансы" и "Новости строительства и недвижимости", по 5 в каждый радел.

Статьи по стилю написания должны быть подобными тем, что есть на сайте, т.е. не перестановка слов.

Источники предоставим.