Статьи/новости для сайта, рерайт - 10 статей, укр и рус версии

$50
РерайтингЗакрыт9 заявок219 просмотров
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Требуется написание 10 статей/новостей в украинской и русской версиях (т.е. с переводом всего 20), рерайт 4-5 тыс символов.

Сайт uka.in.ua, для разделов "Бизнес, банки, финансы" и "Новости строительства и недвижимости", по 5 в каждый радел.

Статьи по стилю написания должны быть подобными тем, что есть на сайте, т.е. не перестановка слов.

Источники предоставим.

Новости для сайта
6 лет назад
zhukovskij
Виталий 
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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