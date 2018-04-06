Рерайт 50 статей по 2тыс знаков, Тематика Криптовалюты, Wordpress

$35
РерайтингЗакрыт4 заявки152 просмотра
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Общий объем 100тыс знаков, цена за 1000зн=20р. Т.е. за весь заказ плачу 2000 руб.

План работы:

1. Даю вам 50 ссылок на статьи исходников и доступ к сайту куда нужно закидывать готовые статьи

2. Делаете рерайт каждой статьи

3.  Добавляете на мой сайт текст, заголовок и тематическую картинку - миниатюру (брать из исходников)

Уникальность каждой статьи 95%+

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WordPress
6 лет назад
BestOS
Павел 
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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