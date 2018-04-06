Нужен рерайт для описаний товаров (более 1000 SKU)

Требуется написание 10 статей/новостей в украинской и русской версиях (т.е. с переводом всего 20), рерайт 4-5 тыс символов. Сайт uka.in.ua, для разделов "Бизнес, банки, финансы" и "Новости строительства и недвижимости", по 5 в каждый радел. Статьи по ...