Нужен рерайт для описаний товаров (более 1000 SKU)

Требуется 120 информационных статей на медицинскую тематику. Ваши статьи должны быть: - экспертными; - понятными; - удобочитаемыми; - структурированными; - информативными; - грамотными. Требования: - соблюдение выданных ТЗ; - [b]Уникальность не ниже 20%[/b] и не ...
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Нужен рерайт для описаний товаров интернет-магазина (более 1000 SKU).
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Требуется автор для подготовки медицинских новостей (в основном это новости медицины Израиля). Опорный материал (источники) – предоставляются. Примеры материала: https://ichilov.net/innovation/celldetect/ https://ichilov.net/innovation/gamida/ https://www.doktorisrael.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ Объем 1 новости варьируется, в зависимости от исходника. В среднем - 3000-4000 збп. Материал не рекламный, информационный стиль. Ключевых слов ...Завершен6 лет назад
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