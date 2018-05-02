Рерайт текстов для блога

тексты должны быть уникальными по text.ru нужно написать 2 текста 1) как выбрать кожаную сумку (+ подобрать иллюстрации) 2) как правильно хранить кожаные сумки (предложите свои темы)

дам 1 фрилансеру по 1 тексту для начала

http://watsonbags.ru/