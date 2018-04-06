Рерайт по теме e-commerce

[b]Задача:[/b] Требуется написать описание всех услуг (точнее подуслуг). [b]Объем текста:[/b] от 2500 до 3000 знаков. [b]Ключевые слова:[/b] во вложении [b]Требуемая уникальность:[/b] 100% по text.ru [b]Заспамленность:[/b] до 35% по text.ru [b]Вода:[/b] до 15% по text.ru [b]Целевая аудитория:[/b] коммерсы и менеджеры от 25 до 50 лет с доходами от средних ...