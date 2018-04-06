Рерайт по теме e-commerce

[b]Задача:[/b] Требуется написать описание всех услуг (точнее подуслуг). [b]Объем текста:[/b] от 2500 до 3000 знаков. [b]Ключевые слова:[/b] во вложении [b]Требуемая уникальность:[/b] 100% по text.ru [b]Заспамленность:[/b] до 35% по text.ru [b]Вода:[/b] до 15% по text.ru [b]Целевая аудитория:[/b] коммерсы и менеджеры от 25 до 50 лет с доходами от средних ...
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Требуется написать описание всех услуг (точнее подуслуг).
Объем текста: от 2500 до 3000 знаков.
Требуемая уникальность: 100% по text.ru
Заспамленность: до 35% по text.ru
Вода: до 15% по text.ru
Целевая аудитория: коммерсы и менеджеры от 25 до 50 лет с доходами от средних и выше, жизнерадостные, активные.
Цель текста: Продвинуть сайт в поисковых системах.
Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки, обязательна структура, обязательны пункты.
Во вложении название страниц и ключевики.
Цену ставьте минимальную, бюджет низкий.
Требуемый язык работы - Русский
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