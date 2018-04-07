Переделать тексты для выхода из под Баден-Бадена

Требуется написать описание всех услуг (точнее подуслуг). Объем текста: от 2500 до 3000 знаков. Требуемая уникальность: 100% по text.ru Заспамленность: до 35% по text.ru Вода: до 15% по text.ru Целевая аудитория: коммерсы и менеджеры от 25 до 50 лет с доходами от средних и выше, ...