Ищу копирайтера / рерайтера по IT тематикам

Статьи в категориях (81 шт.) на сайте магазиннива точка рф необходимо подправить для выхода из под бана яндекса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который давно и продуктивно пишет про маркетинг и разработку сайтов.
Даю ссылки на статьи, вы делаете рерайт.
Цена за 1000 зн - 70 руб.
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Всем привет. Нужно сделать рерайт 10 статей. Точнее описания к играм. ТЗ предоставлю исполнителю. Каждое описание должно выходить примерно по 1000-1200 символов без пробелов Оплата из расчета 40 рублей за 1000 зн. без пробеловРерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
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