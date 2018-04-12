Ищу копирайтера / рерайтера по IT тематикам

РерайтингЗакрыт15 заявок203 просмотра
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Нужен человек, который давно и продуктивно пишет про маркетинг и разработку сайтов. 

Даю ссылки на статьи, вы делаете рерайт. 

Цена за 1000 зн - 70 руб.

6 лет назад
amitch
Антон 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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