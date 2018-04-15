Рерайт

РерайтингЗакрыт10 заявок186 просмотров
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Нужно сделать рерайт текста за 12 часов. Число слов 11595. 41 стр, размер шрифта 14, междустрочный интервал - одинарный.

Текст должен пройти антиплагиат.

Тема: Визуальные коммуникации, дизайн

6 лет назад
jandimau
31 годКазахстан
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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