Объем текста: 13000-14500 символов. Исходный текст предоставляем, все подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать рерайт текста за 12 часов. Число слов 11595. 41 стр, размер шрифта 14, междустрочный интервал - одинарный.
Текст должен пройти антиплагиат.
Тема: Визуальные коммуникации, дизайн
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