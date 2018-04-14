Требуются АВТОРЫ для написания текстов медицинской и женской тематики

Набираем в нашу команду АВТОРОВ (рерайтеров/копирайтеров)для написания информационных статей тематики: Медицина/Здоровье/Домохозяйство.

Предпочтение отдаем женщинам, имеющим любое медицинское образование, хорошие знания русского языка, которые готовы к долгосрочному сотрудничеству, имеющих адекватное отношение к критике и желание развиваться.

Суть работы

Мы требуем рерайт нескольких источников по заданной тематике и по заданному плану. Ссылки для источников рерайта предоставляются.

Написанный текст должен полностью раскрывать тему статьи и не должен содержать несогласованных конструкций, общих и бессмысленных фраз.

Текст должен быть структурированным, разбит на абзацы, должен соответствовать указанному плану и не должен содержать грубых орфографических, грамматических, пунктуационных и стилистических ошибок.

Академическая тошнотность текста должна быть в пределах: 6 -9%, тошнотность по слову должна быть: не более 4%. Проверку делаем через наш специальный сервис.

Уникальности готового текста по content-watch.ru и text.ru должна быть не менее 90%

Перед сдачей работа должна быть проверена через наш специальный сервис проверки заданий на наличие всех необходимых ключей и частотности, также текст должен быть правильно оформлен.

Оплата

Первое тестовое задание - 40 руб/тпз. Последующие- 45 руб. После того, как освоитесь, пропадут ошибки - повышение до 50 руб/тпз и выше. Данный момент решается в индивидуальном порядке.

Условия прекращения сотрудничества

Небрежное отношение к работе, несоблюдение требований по качеству, оформлению, срокам и объемам работы.

Частое отключение интернета, а также частые болезни и смерти близких людей, частые поломки компьютера и прочие причины, влияющие на работоспособность.

ВАЖНО:

У нас всегда есть работа, мы делаем быструю проверку заданий, мы предоставляем четкое ТЗ с планом и списком источников, мы делаем повышение расценок для постоянных авторов и еженедельную рассылку

полезных материалов.

Если вы хотите не только писать, но и учиться новому, совершенствоваться как автор, ждем вас в нашей команде!

Заполните анкету для соискателя на вакансию, и мы с Вами свяжемся.