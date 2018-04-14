Объем текста: 13000-14500 символов. Исходный текст предоставляем, все подробности в личку.
Требуются АВТОРЫ для написания текстов медицинской и женской тематики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Набираем в нашу команду АВТОРОВ (рерайтеров/копирайтеров)для написания информационных статей тематики: Медицина/Здоровье/Домохозяйство.
Предпочтение отдаем женщинам, имеющим любое медицинское образование, хорошие знания русского языка, которые готовы к долгосрочному сотрудничеству, имеющих адекватное отношение к критике и желание развиваться.
Суть работы
- Мы требуем рерайт нескольких источников по заданной тематике и по заданному плану. Ссылки для источников рерайта предоставляются.
- Написанный текст должен полностью раскрывать тему статьи и не должен содержать несогласованных конструкций, общих и бессмысленных фраз.
- Текст должен быть структурированным, разбит на абзацы, должен соответствовать указанному плану и не должен содержать грубых орфографических, грамматических, пунктуационных и стилистических ошибок.
- Академическая тошнотность текста должна быть в пределах: 6 -9%, тошнотность по слову должна быть: не более 4%. Проверку делаем через наш специальный сервис.
- Уникальности готового текста по content-watch.ru и text.ru должна быть не менее 90%
- Перед сдачей работа должна быть проверена через наш специальный сервис проверки заданий на наличие всех необходимых ключей и частотности, также текст должен быть правильно оформлен.
Оплата
Первое тестовое задание - 40 руб/тпз. Последующие- 45 руб. После того, как освоитесь, пропадут ошибки - повышение до 50 руб/тпз и выше. Данный момент решается в индивидуальном порядке.
Условия прекращения сотрудничества
- Небрежное отношение к работе, несоблюдение требований по качеству, оформлению, срокам и объемам работы.
- Частое отключение интернета, а также частые болезни и смерти близких людей, частые поломки компьютера и прочие причины, влияющие на работоспособность.
ВАЖНО:
У нас всегда есть работа, мы делаем быструю проверку заданий, мы предоставляем четкое ТЗ с планом и списком источников, мы делаем повышение расценок для постоянных авторов и еженедельную рассылку
полезных материалов.
Если вы хотите не только писать, но и учиться новому, совершенствоваться как автор, ждем вас в нашей команде!
Заполните анкету для соискателя на вакансию, и мы с Вами свяжемся.
- Похожие заказы
- Рерайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен человек, который давно и продуктивно пишет про маркетинг и разработку сайтов. Даю ссылки на статьи, вы делаете рерайт. Цена за 1000 зн - 70 руб.Рерайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад
Статьи в категориях (81 шт.) на сайте магазиннива точка рф необходимо подправить для выхода из под бана яндекса.Рерайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
Всем привет. Нужно сделать рерайт 10 статей. Точнее описания к играм. ТЗ предоставлю исполнителю. Каждое описание должно выходить примерно по 1000-1200 символов без пробелов Оплата из расчета 40 рублей за 1000 зн. без пробеловРерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $200
Наша компания имеет несколько публичных страниц на Фейсбуке, я работаю на одной из них. Мы размещаем контент, который направлен на женскую аудиторию - психология, новости из жизни знаменитостей, юмор, красота и тд. Стоимость статьи в 300 слов ...Рерайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Наша компания имеет несколько публичных страниц на Фейсбуке, я работаю на одной из них. Мы размещаем контент, который направлен на женскую аудиторию - психология, новости из жизни знаменитостей, юмор, красота и тд. Стоимость статьи в 300 слов ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется автор для написания качественных текстов социально-юридической тематики. Оплата высокая, соответственно требуется делать рерайт самого максимального качества. Подробности в ЛСРерайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад
тексты должны быть уникальными по text.ru нужно написать 2 текста 1) как выбрать кожаную сумку (+ подобрать иллюстрации) 2) как правильно хранить кожаные сумки (предложите свои темы) дам 1 фрилансеру по 1 тексту для начала http://watsonbags.ru/Рерайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется написать описание всех услуг (точнее подуслуг). Объем текста: от 2500 до 3000 знаков. Требуемая уникальность: 100% по text.ru Заспамленность: до 35% по text.ru Вода: до 15% по text.ru Целевая аудитория: коммерсы и менеджеры от 25 до 50 лет с доходами от средних и выше, ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
[b]Задача:[/b] Требуется написать описание всех услуг (точнее подуслуг). [b]Объем текста:[/b] от 2500 до 3000 знаков. [b]Ключевые слова:[/b] во вложении [b]Требуемая уникальность:[/b] 100% по text.ru [b]Заспамленность:[/b] до 35% по text.ru [b]Вода:[/b] до 15% по text.ru [b]Целевая аудитория:[/b] коммерсы и менеджеры от 25 до 50 лет с доходами от средних ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад