cvetkoova

Карина cvetkoova

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

nasganenko
28 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
3 балла
7 лет назад
Дизайн для Благотворительного фонда
Категорически не рекомендую! Была проделана огромная работа, сделан дизайн всего сайта и половина верстки. Договорились об поэтапной оплате, но разработку начали без оплаты за дизайн т.к. у Карины возникали трудности с оплатой, но мы вошли в положение и работали т.к. сроки поджимали и как мне сказали сайт должен запуститься для конкурса как можно раньше. Потом человек пропал и объявился со словами "извините, нам не подходит" А почему нельзя было сказать раньше? Вообщем, уважаемые коллеги, подумайте несколько раз прежде чем начинать работу с их благотворительной организацией, потому что есть вероятность что благотворительностью будете заниматься вы сами.
Анастасия прекрасный дизайнер! Качественно и быстро, но к сожалению лукавит) По предоплату спрашивали, сказали, что работают без нее. Материалы не запрашивала, не использовала. Спасибо за сотрудничество, руководителем не пришлось по вкусу.
Ответный отзыв
texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Рерайт для фонда
Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично!
Ответный отзыв
TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
$60
10 баллов
7 лет назад
Перевод статей для фонда
Спасибо за работу!
спасибо! надеюсь будем работать и дальше)
Ответный отзыв
texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Рерайт для благотворительного фонда
Рекомендую! Все отлично
спасибо, Алесе за проделаную работу)
Ответный отзыв