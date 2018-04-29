для bf-ir.ru нужно разработать дизайн странички благотворительного марафона
- Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад
Для Благотворительного фонда bf-ir.ru ., необходимо сделать дизайн для благотворительного флешмоба. Стиль: комиксы Тема: супер героиДизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Благотворительный фонд исследования рака ищет дизайнера для разработки товаров/сувениров. Нам не нужна фирменная продукция, нам нужно разработать продающийся товары (футболки, брелки, браслеты и тд)Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать презентацию благотворительного фонда) Текст есть, нужно только красиво оформить)Презентации23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Для Благотворительного Фонда Исследования Рака необходимо разработать дизайн + логотип и верстку многостраничного сайта. Цветовая гамма: синий, голубой, белый Убедительная просьба ориентироваться на сайт: http://hi-tech.org/Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Для благотворительного фонда исследования рака, необходимо создать анимационный ролик для акции "Месяц Добрых Дел". Ниже предоставлен текст сценария: "Вы знали, что в нашей стране около 60 миллионов неравнодушных людей: которые ежедневно занимаются ...Анимация13 заявокЗакрыт7 лет назад
Рерайт благотворительных акций и истории ракаРерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
добрый вечер! перевод с англ.яз на русский язык медицинские статьи + рерайт если он требуетсяПереводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Для благотворительного фонда исследования рака необходимо написать 2-3 продающихся сценария для съемок рекламного ролика. тема - рак.Продающие тексты5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать логотип в синей/голубой гамме для благотворительного фонда исследования рака.Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо оформить сайт для благотворительного фонда исследования рака,.Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Нужен дизайн сайта для благотворительного фонда исследования рака.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад