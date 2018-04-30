Анонс флешмоба для благотворительного фонда.

Здравствуйте!

Для благотворительного фонда исследования рака, необходимо создать анимационный ролик для акции "Месяц Добрых Дел". Ниже предоставлен текст сценария:

"Вы знали, что в нашей стране около 60 миллионов неравнодушных людей: которые ежедневно занимаются благотворительностью, переводят деньги в благотворительные фонды, участвуют в волонтёрских движениях, и сдают кровь!

При этом половина из них не рассказывают о своих благих поступках даже семье!

Поэтому, кажется, что помощи намного меньше, чем есть на самом деле!

А так хочется делать хорошие дела вместе и вслух!

Благотворительный фонд исследования рака - запускает акцию #МесяцДобрыхДел

Поделись в любой Соц.сети своей историей добра!

Покажи миру, как много тех, кому не все равно!"