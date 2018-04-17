2 d мультфильм 3 минуты

Ищу исполнителя постоянных заказов. Задача - изготовление 2 д мультфильмов длинной от 3 до 5 минут. Ознакомиться с примерами видео можно тут: https://youtu.be/isqke5b_n34.

Важно для меня: 1. Срок выполнения заказа. 2. Стоимость работы. 3. Своевременное и качественное устранение косяков.

Важно для вас: работа постоянная - 2 мультика в месяц на старте. Сценарий с меня, с озвучкой решим - но если озвучивает другой исполнитель ценник чуть срежу.

Жду предложений. Можете писать в вот сап 89004419036, или здесь.