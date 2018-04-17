Анимировать 5 слайдов в поуерпойнт

$2
АнимацияЗавершен4 заявки164 просмотра
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Привет полуночник! )

Нужно сделать сейчас, поэтому пиши только свободный специалист.

на каждый слайд 5 сек

плюс 1 сек или меньше (на твое усмотрение) - переходная анимация.

слайды - готовые картинки.

бюджет - 100 руб.

срок: до 5 утра. 

картинки-слайды пришлю в личку.

Слушай, у тебя есть опыт в аффтер-эффект? Если да - пришли конкретные ссылки на свои работы. В идеале анимировать переход/появление каждого элемента в видео-ролике с эффектами after effect! По цене договоримся

6 лет назад
3d29ru
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
viacheslavlinkev
Вячеслав 
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было работать с Александром. Задачу поставил чётко. Так же был на связи. А главное, как сказал, так и сделал. Очень приятно работать с человеком слова. Рекомендую.
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