Персонажная анимация.

Всем привет, есть логотип, http://nefrohelp22.ucoz.com/tmpl/Logo_Pra12.swf нужно его немного переработать ,в кривых к сожалению нет. Делали его очень давно. Нужно оставить только почку как она есть ( с миганием в ней) и изменить надписи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сотрудничества ищем специалиста по инфографике, моушн дизайну и персонажной анимации.
Отрисовка и анимация персонажного мульта. Тайминг в среднем около минуты. Оплата в зависимости от сложности задач и длительности. Просьба давать ссылки на портофлио, писать в личку.
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