Нужна GIF анимация.

Нужно создание видео B2C для сервиса. Примеры видео-формата, который требуется: [url=https://www.youtube.com/watch?v=4byzJ-B8yqI]https://www.youtube.com/watch?v=E0H2aEOwa2A[/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=4byzJ-B8yqI]https://www.youtube.com/watch?v=O6a_GfwxB-g[/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=4byzJ-B8yqI]https://www.youtube.com/watch?v=AdPFMoe6DzQ [/url] Требуется так же озвучка на английском языке Откликайтесь, пожалуйста, если у вас в портфолио есть хотя бы парочка таких видео-примеров и вы готовы их продемонстрировать!