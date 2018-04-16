Рекламный ролик с лого и текстом, без звука

Есть модель двух манекенов, необходимо сделать риг и скин в Cinema 4D
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется простой рекламный ролик на телевизор в витрине в ТЦ для привлечения внимания посетителей.
Максимум до 60 сек.
В ролики будет использоваться лого компании, лого продаваемых брендов, тексты, никакой сложной графики...
Всё просто ))
Пишите пож-та ориентировочную стоимость.
- Похожие заказы
- Анимация1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Для сотрудничества ищем специалиста по инфографике, моушн дизайну и персонажной анимации. Отрисовка и анимация персонажного мульта. Тайминг в среднем около минуты. Оплата в зависимости от сложности задач и длительности. Просьба давать ссылки на портофлио, писать в ...Анимация14 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет, есть логотип, http://nefrohelp22.ucoz.com/tmpl/Logo_Pra12.swf нужно его немного переработать ,в кривых к сожалению нет. Делали его очень давно. Нужно оставить только почку как она есть ( с миганием в ней) и изменить надписи.Анимация9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен человек который может сделать из картинки сделанной по слоям GIF анимацию.Ваша задача только сделать картинку в движении.Примеры работ по ссылке [url=http://sanctum-studio.com/animation/gifts.htm]http://sanctum-studio.com/animation/gifts.htm[/url]Анимация11 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу аниматора для создания детского сериала. Большими деньгами пока что не располагаю, могу платить максимум 200$ за 1 2х минутную серию. При этом мультики должны быть на достойном уровне. Планирую выпускать 4 серии в месяц. Есть ...Анимация17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно изготовить короткие и простые мультфильмы примерно 3 мин. Графика и содержание очень простые. Пример мультфильмов можно посмотреть на канале в Ютубе по ссылке https://m.youtube.com/channel/UCZLpYvytvI4PZCs4gmtzqgQ Прошу ответить на следующие вопросы: -какая примерно цена за изготовление одного такого мультфильма ...Анимация17 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Ищем исполнителя для создания видеоролика вот такого плана: https://www.youtube.com/watch?v=z3-pYONgwQM Оплата 2000 руб за 3 мин уникального контента. Сроки 1-2 дняАнимация11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать анимированную группу ВК [b]Аватар + Баннер GIF + Менюшапка[/b] [url=https://vk.com/club157428256] [/url]Оплата только после согласования макета. Обязательно опыт в данных работах и портфолио.Анимация4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется создать презентационный видеоролик для нашей компании в стиле инфографики. Длинна ролика 5-7 минут. Для примера хотелось бы показать вот этот ролик - [url=https://www.youtube.com/watch?v=JxWqST5kbbc]https://www.youtube.com/watch?v=JxWqST5kbbc[/url]. Нам в нем понравился стиль подачи информации и анимация. Есть ли ...Анимация19 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создание видео B2C для сервиса. Примеры видео-формата, который требуется: [url=https://www.youtube.com/watch?v=4byzJ-B8yqI]https://www.youtube.com/watch?v=E0H2aEOwa2A[/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=4byzJ-B8yqI]https://www.youtube.com/watch?v=O6a_GfwxB-g[/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=4byzJ-B8yqI]https://www.youtube.com/watch?v=AdPFMoe6DzQ [/url] Требуется так же озвучка на английском языке Откликайтесь, пожалуйста, если у вас в портфолио есть хотя бы парочка таких видео-примеров и вы готовы их продемонстрировать!Анимация15 заявокЗакрыт6 лет назад