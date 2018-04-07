Требуется простой рекламный ролик на телевизор в витрине в ТЦ для привлечения внимания посетителей. Максимум до 60 сек. В ролики будет использоваться лого компании, лого продаваемых брендов, тексты, никакой сложной графики... Всё просто )) Пишите пож-та ориентировочную стоимость.
Написать концепцию ролика, который должен продавать услуги парикмахера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для индивидуального мастера парикмахера нужен видео ролик для привлечения клиентов на услуги Окрашивание, Стрижки, Коррекция бровей, особый акцент уделить на такие процедуры как БОТОКС для волос, БИКСИПЛАСТИЯ для волос, НАНОПЛАСТИКА для волос. Основной лозунг "Будь лучшей версией себя". Ролик на 1 мин. 30 сек.
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