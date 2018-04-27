Всем привет, есть логотип, http://nefrohelp22.ucoz.com/tmpl/Logo_Pra12.swf нужно его немного переработать ,в кривых к сожалению нет. Делали его очень давно. Нужно оставить только почку как она есть ( с миганием в ней) и изменить надписи.