Анимационный ролик

Вот в таком стиле сделать анимированый ролик - https://youtu.be/5gxAkFOoAmk

Исходник - https://www.youtube.com/watch?v=C8zY1YyddUk&t=28s

3D графики в стиле клипа глюкозы

Сюжет 5 девочек на сцене олимпийского, поют песню и красиво двигаются, их наставник Меладзе будет другой персонаж поддерживает их эмоционально.

5 девочек по очереди поют и припев все вместе, обзор как бы с камер (девочки, наставник, зал со зрителями)

Припев зациклить. Куплеты тоже можно зациклить движения, разнообразить световыми эффектами и сменой вида камер.

6 персонажей сделать с реального фото (похожие)

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