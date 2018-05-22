Roman-denga

$8
Добрый день! В связи с изменением масштаба проекта ищу не исполнителя, а партнера в команду. Я оформлен как ИП, работа на основе партнерского договора. Ваша прибыль = % от всей полученной прибыли. ...
Озвучивание4 заявки
Закрыт
7 лет назад
Добрый день! В связи с изменением масштаба проекта ищу не исполнителя, а партнера в команду. Я оформлен как ИП, работа на основе партнерского договора. Ваша прибыль = % от всей полученной прибыли. ...
Ищу исполнителя постоянных заказов. Задача - изготовление 2 д мультфильмов длинной от 3 до 5 минут. Ознакомиться с примерами видео можно тут: https://youtu.be/isqke5b_n34. Важно для меня: 1. Срок выполнения заказа. 2. Стоимость работы. 3. Своевременное ...