Roman-denga

Роман Roman-denga

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Bim & Bom Production

Изготовление и продвижение детской мультипликации

  • Перевод и озвучка на Английский язык

    $8

    Добрый день!  В связи с изменением масштаба проекта ищу не исполнителя, а партнера в команду. Я оформлен как ИП, работа на основе партнерского договора. Ваша прибыль = % от всей полученной прибыли. ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • 2 d мультфильм 3 минуты

    Ищу исполнителя постоянных заказов. Задача - изготовление 2 д мультфильмов длинной от 3 до 5 минут.  Ознакомиться с примерами видео можно тут: https://youtu.be/isqke5b_n34.  Важно для меня: 1. Срок выполнения заказа. 2. Стоимость работы. 3. Своевременное ...

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад