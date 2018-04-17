Анимация (2D анимация / Flash анимация)

Интерактивный мультик - это мультик по типу игры, в которой пользователь выбирает варианты развития событий из предложенных.В ней имеется несколько заставок, а также выбор каждого действия приводит к небольшой анимации.

Пример ниже по ссылке. Запускается в браузере. Нужно включить флеш-плагин.

http://stickpage.com/fleeingthecomplexgameplay.shtml

Такой уровень отрисовки как в примере будет достаточен.

Персонажи будут - стикмены. Главный персонаж также стикмен.

Нужны звуки. Возможно озвучка. Здесь надо определиться. Либо герои говорят человеческими голосами либо как в примере ниже:

https://youtu.be/byhEnUioJtM?t=1m34s

Возможно будет нужен сценарий. Это обсуждается.