Анимация (2D анимация / Flash анимация)

АнимацияЗакрыт12 заявок302 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интерактивный мультик - это  мультик по типу игры, в которой пользователь выбирает варианты развития событий из предложенных.В ней имеется несколько заставок, а также выбор каждого действия приводит к небольшой анимации.

Пример ниже по ссылке. Запускается в браузере. Нужно включить флеш-плагин.

http://stickpage.com/fleeingthecomplexgameplay.shtml

Такой уровень отрисовки как в примере будет достаточен.

Персонажи будут - стикмены. Главный персонаж также стикмен.

Нужны звуки. Возможно озвучка. Здесь надо определиться. Либо герои говорят человеческими голосами либо как в примере ниже:

https://youtu.be/byhEnUioJtM?t=1m34s

Возможно будет нужен сценарий. Это обсуждается.

6 лет назад
SKNT
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Переснять серию видео роликов 110 роликов суммарно 80м анимации

    Необходимо не дорого! Переснять серию видео роликов конкурента продолжительность каждого ролика от 30 секунд до полутора минут вот список всех роликов https://docs.google.com/document/d/1de9q5IY2cRUDJZks9qqx5l_1Pp8WPykL1kC_H72a20o/edit Анимация там простейшая, необходимо переозвучить возможно некоторые фразы поменять (те что не относятся к смыслу). ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу мультипликатора

    Ищу мультипликатора для создания 2-3 мин.детских мультиков Например, компьютерная анимация перекладкой, 2-3 фона, 1 главный персонаж (если песня для малышей - анимация ножки (ходит, прыгает) ручки, глазки, ротик в отдельных моментах), 2-3 вспомогательных с частичной ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Красивое видео на 10 лет

    Всем привет, из файла с фото нужно сделать красивое видео на 10  лет  организации, подобрать эффекты, музыку.  Файл нужен в популярном формате для чтения на компьютере  ,телевизоре

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анимационное видео для обучающей программы

    Всем привет! Я работаю в образовательном центре, в котором проходят курсы по оформлению бровей и ресниц. ) [b]Сейчас стоит задача:[/b] необходимо сделать анимации 3D с подписями,этапностью и т.д., по которым наши преподаватели будут вести лекции.Их довольно много. ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анимация

    Нужно нарисовать небольшую картинку с помощью Шейповой анимации (Вроде она так называется, я картинку прикрепил для примера).

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Анимировать 5 слайдов в поуерпойнт

    $2

    Привет полуночник! ) Нужно сделать сейчас, поэтому пиши только свободный специалист. на каждый слайд 5 сек плюс 1 сек или меньше (на твое усмотрение) - переходная анимация. слайды - готовые картинки. бюджет - 100 руб. срок: до 5 утра.  картинки-слайды пришлю в ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • 3Д Анимация ( создать видео)

    $80

    Нужно создать видео в 3ds Max ( от 1 до 4-х минут) оплата 80 долларов за 1 минуту ( без рендеринга) обсуждаем вариант с рендерингом тоже.

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать три баннера в GIF - 240&#215;400

    Надо переделать три баннера из формата fla 200×300 в .GIF - 240×400 [list][*]3 исходника .fla - есть [*]баннеры не должны быть похожи друг на друга[*]отклонения от исходников не критично[*]баннеры должны продавать бетон[*]максимальный объем конечного одного файла .GIF - 240×400 ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Анимационный ролик

    Вот в таком стиле сделать анимированый ролик - https://youtu.be/5gxAkFOoAmk Исходник - https://www.youtube.com/watch?v=C8zY1YyddUk&amp;t=28s 3D графики в стиле клипа глюкозы Сюжет 5 девочек на сцене олимпийского, поют песню и красиво двигаются, их наставник Меладзе будет другой персонаж поддерживает их эмоционально. 5 девочек по ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать концепцию ролика, который должен продавать услуги парикмахера

    Для индивидуального мастера парикмахера нужен видео ролик для привлечения клиентов на услуги Окрашивание, Стрижки, Коррекция бровей, особый акцент уделить на такие процедуры как БОТОКС для волос, БИКСИПЛАСТИЯ для волос, НАНОПЛАСТИКА для волос. Основной лозунг "Будь ...

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад