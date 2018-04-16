Переснять серию видео роликов 110 роликов суммарно 80м анимации

Всем привет! Я работаю в образовательном центре, в котором проходят курсы по оформлению бровей и ресниц. ) [b]Сейчас стоит задача:[/b] необходимо сделать анимации 3D с подписями,этапностью и т.д., по которым наши преподаватели будут вести лекции.Их довольно много. ...