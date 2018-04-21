Привет полуночник! ) Нужно сделать сейчас, поэтому пиши только свободный специалист. на каждый слайд 5 сек плюс 1 сек или меньше (на твое усмотрение) - переходная анимация. слайды - готовые картинки. бюджет - 100 руб. срок: до 5 утра. картинки-слайды пришлю в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать небольшую картинку с помощью Шейповой анимации (Вроде она так называется, я картинку прикрепил для примера).
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