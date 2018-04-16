Анимационное видео для обучающей программы

Всем привет!

Я работаю в образовательном центре, в котором проходят курсы по оформлению бровей и ресниц. )

Сейчас стоит задача: необходимо сделать анимации 3D с подписями,этапностью и т.д., по которым наши преподаватели будут вести лекции.Их довольно много. Есть и по тематике ресниц и по бровям.

Время анимаций- в основном до минуты или 1,5 минуты максимум.

Данная работа-на длительный срок. Если нас устроят по качеству анимации, то готовы сотрудничать , пока анимации не кончатся.) Сейчас их около 30.

***Примеры наших старых анимаций прилагаю. Вот такой уровень у нас был) Хочется еще круче,конечно)

После того,как мы налаживаем сотрудничество,я вышлю наши все сопутствующие материалы для фрилансера в работу, которые ему могут помочь, буду высылать схемы, видеоописания анимаций ,а так же видео,которое описывает то как должна анимация выглядеть. По-любому будет что-то непонятно, поэтому вышлю все свои контакты и будем на связи на любом из этапов создания.

Единственное на что особое внимание - на качество и на сроки. Я работаю с серьезными людьми и сама на высоком уровне ответственности отношусь к работе.

Гарантия надежности оплаты-100 процентов.

Кто откликнется - готова сразу выслать в работу 1ю анимацию,после того,как увижу портфолио человека)