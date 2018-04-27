Игра для Android на Action Script 3.0 (Adobe Animate)

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Игра для Android на Action Script 3.0 (Adobe Animate)Необходимо разработать игру на Action Script 3.0 под Android.Тип игры - интерактивный мультфильм. Персонажи - стикмены (простые человечки из палочек). То есть на каждой локации игрок выбирает один из вариантов действий, который приводит к запуску анимации.Пример игр:https://goo.gl/XqXMzJhttps://goo.gl/22EgwnРассматриваю два варианта исполнителей:1. Это хороший аниматор, который достаточно хорошо знает Action Script 3.0, чтобы сделать подобную несложную игру.2. Это программист Action Script 3.0, который сможет хорошо анимировать и сделать игру по отрисованным материалам (локации, персонажи). В этом случае нужно уметь поставить ТЗ аниматору/художнику, чтобы он предоставил материалы в нужном виде. 

Android
6 лет назад
SKNT
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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