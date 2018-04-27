Интерактивный мультик - это мультик по типу игры, в которой пользователь выбирает варианты развития событий из предложенных.В ней имеется несколько заставок, а также выбор каждого действия приводит к небольшой анимации. Пример ниже по ссылке. Запускается в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Игра для Android на Action Script 3.0 (Adobe Animate)Необходимо разработать игру на Action Script 3.0 под Android.Тип игры - интерактивный мультфильм. Персонажи - стикмены (простые человечки из палочек). То есть на каждой локации игрок выбирает один из вариантов действий, который приводит к запуску анимации.Пример игр:https://goo.gl/XqXMzJhttps://goo.gl/22EgwnРассматриваю два варианта исполнителей:1. Это хороший аниматор, который достаточно хорошо знает Action Script 3.0, чтобы сделать подобную несложную игру.2. Это программист Action Script 3.0, который сможет хорошо анимировать и сделать игру по отрисованным материалам (локации, персонажи). В этом случае нужно уметь поставить ТЗ аниматору/художнику, чтобы он предоставил материалы в нужном виде.
- Похожие заказы
- Анимация12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо не дорого! Переснять серию видео роликов конкурента продолжительность каждого ролика от 30 секунд до полутора минут вот список всех роликов https://docs.google.com/document/d/1de9q5IY2cRUDJZks9qqx5l_1Pp8WPykL1kC_H72a20o/edit Анимация там простейшая, необходимо переозвучить возможно некоторые фразы поменять (те что не относятся к смыслу). ...Анимация12 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет! Нужно сделать 2-3 варианта html5 баннеров +ресайзы под актуальные размеры объявлений. Можно на Google Web Designer. Суть предложения в баннере: 1. День рождение компании— 5 лет 2. Акция 1=2 при заказе продукции (суши, роллы) 3. Кнопка «Заказать» Приложите стоимость баннера ...Анимация7 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу исполнителя постоянных заказов. Задача - изготовление 2 д мультфильмов длинной от 3 до 5 минут. Ознакомиться с примерами видео можно тут: https://youtu.be/isqke5b_n34. Важно для меня: 1. Срок выполнения заказа. 2. Стоимость работы. 3. Своевременное и качественное ...Анимация16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день,требуется сделать видеоролик- по сути,анимация статичных изображений пример прилагаю https://www.youtube.com/watch?v=CP9fVqB46N0&feature=youtu.be стоимость в рубляхАнимация45 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу мультипликатора для создания 2-3 мин.детских мультиков Например, компьютерная анимация перекладкой, 2-3 фона, 1 главный персонаж (если песня для малышей - анимация ножки (ходит, прыгает) ручки, глазки, ротик в отдельных моментах), 2-3 вспомогательных с частичной ...Анимация15 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет, из файла с фото нужно сделать красивое видео на 10 лет организации, подобрать эффекты, музыку. Файл нужен в популярном формате для чтения на компьютере ,телевизореАнимация17 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Я работаю в образовательном центре, в котором проходят курсы по оформлению бровей и ресниц. ) [b]Сейчас стоит задача:[/b] необходимо сделать анимации 3D с подписями,этапностью и т.д., по которым наши преподаватели будут вести лекции.Их довольно много. ...Анимация8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать небольшую картинку с помощью Шейповой анимации (Вроде она так называется, я картинку прикрепил для примера).Анимация1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $2
Привет полуночник! ) Нужно сделать сейчас, поэтому пиши только свободный специалист. на каждый слайд 5 сек плюс 1 сек или меньше (на твое усмотрение) - переходная анимация. слайды - готовые картинки. бюджет - 100 руб. срок: до 5 утра. картинки-слайды пришлю в ...Анимация1 исполнительЗавершен6 лет назад