Сценарий для фонда

Продающие текстыЗакрыт5 заявок195 просмотров
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Здравствуйте!

Для благотворительного фонда исследования рака необходимо написать 2-3 продающихся сценария для съемок рекламного ролика.

тема - рак.

6 лет назад
cvetkoova
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад