Написать 40 статей на тему строительства

Продающие текстыЗакрыт5 заявок299 просмотров
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Описание задачи

В тематике строительства домов нужно написать 40 писем и добавить их в рассылку GetResponse по существующему шаблону.

Сроки - до двух месяцев.Нужно писать простым языком, не же СЕО-слогом. Чтобы было интересно и просто читать. Как истории или рассказывают их друзьям.

Нужно будет вникнуть в тему строительства и нюансы работы бизнеса.Отлично, если вы знаете, что такое информационный стиль и проходили курсы по написанию текстов.

Вы можете сами написать письмо, зная боли и возражения клиентов, примеры ниже. Майнд-карту с типичными возражениями и болями наших клиентов предоставим отдельно.

Темы для писем в основном будет давать заказчик. Часть тем нужно будет с нуля разворачивать в письмо, часть – переписывать человеческим языком тексты заказчика.

Присылайте примеры своих текстов, стоимость работы за 40 писем и выполняйте тестовые задания (если тестовые задания нужно оплатить - пишите сумму) 

Примеры готовых писем

Текст-ориентир от заказчика: https://www.evernote.com/shard/s674/sh/51bf3a4d-3cba-4e31-a1ff-2271d22c82ba/4c1132d7c148825077d7637f0eb74bdf

Готовое письмо после правок и проверки: https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=m01Ke&u=hLiNN&y=r&dont_redirect=1

Тема заказчика (эти темы выдумывал раньше предыдущий копирайтер): https://www.evernote.com/l/AQoQnOOg3kJPubYVXny7CxYvbSQNrlsGOUM

Готовое письмо по теме: https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=mOxsl&u=hLiNN&y=Q&dont_redirect=1

Тестовые задания

Текст заказчика: https://www.evernote.com/shard/s674/sh/33d6eafd-ce0c-42e9-b9e8-96b545367741/c65926b13d4c0ae7

Подготовьте тест для письма (у нас уже есть готовый вариант для сравнения)

Тема-ориентир для письма: https://www.evernote.com/l/AQqWmdWAxBZMTpw392gqjz-GwKDfPZtxFxMНаписать по ней готовое письмо для рассылки 

6 лет назад
Igurok
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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