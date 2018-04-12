Продающий тест с изображением для таргета в instgram

Нужно написать статью/и для сайта "Гостиница для животных" Объем от 3000 символов без пробелов. Подробности в личке.
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Необходимо написать мощное, цепляющее рекламное объявление с картинкой для таргета в инстаграм, конвертирующее клиента на переход на сайт с последующим желанием приобрести продукт( пройти обучающий курс)
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В объявлении нужно указать промокод для скидки 10%
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