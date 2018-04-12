Продающий тест с изображением для таргета в instgram

Необходимо написать мощное, цепляющее рекламное объявление с картинкой для таргета в инстаграм, конвертирующее клиента на переход на сайт с последующим желанием приобрести продукт( пройти обучающий курс)

Ссылка на сайт с описанием курса: http://r2035.com/matrix

В объявлении нужно указать промокод для скидки 10%

Срок 24 часа