Нужно написать статью/и для сайта "Гостиница для животных.

Здравствуйте, делаю такой сайт [url=http://salmin177.ru/]http://salmin177.ru/[/url]. Нужен человек, который будет анализировать информацию на сайте производителе, и составлять задачу для контент менеджера. В прикрепленном файле образец того, что требуется. По ссылке премер того, что получается на выходе [url=http://salmin177.ru/katalog/vodostok/plastik/bryza]http://salmin177.ru/katalog/vodostok/plastik/bryza[/url]