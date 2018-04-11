Сделать продающий пост

Продающие текстыЗакрыт7 заявок185 просмотров
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Необходимо сделать продающий пост. (розыгрыш сертификата на 5 тыс рублей) которые можно освоить в парке семейного досуга, розыгрыш будем делать 1 мая. Нужно максимальное вступление в группу вк и соответственно репосты и лайки.

6 лет назад
gorwnya
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
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