Форумы – постинг с целями: 1) переходы 2) seo ссылки

Требуется копирайтинг для сайта pravilopareto.ru. Задача - нужны уникальные продающие статьи с прицелом на СЕО, для всех страниц сайта. Сейчас вся информация не уникальная, т.е. требуется наполнение всего сайта. Чтобы находясь на любой из страниц сайта ...
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Добрый день, мы развиваем и поддерживаем ряд интернет-проектов. Для одного из проектов требуется постинг по форумам и тематическим площадкам где есть пользовательское обсуждение. Требуется 50 постов на не менее чем 20 площадках. Требования к постам и площадкам: 1) наличие ссылки индексируемой в поисковых системах 2) интересный актуальный текст содержащий ключевые слова и провоцирующий на переход по ссылке (про целевой субъект - позитив, но в посте может быть в целом - негатив).
Тематика - языковые переводы (сайт proflingva.ru). Язык - русский, площадки - Россия.
На данный момент обсуждаем разовое тестовое сотрудничество.
Оплата в форме постоплаты (предоплата не предусматривается), можно поэтапно.
Оплата напрямую исполнителю, готовы оплачивать WMR, ЯД, Qiwi (на номера +7), Paypal, Western Union, пластиковые карты.
Стоимость - готовы обсуждать с исполнителем.
Срок: до 7 дней.
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