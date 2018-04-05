Форумы – постинг с целями: 1) переходы 2) seo ссылки

Добрый день, мы развиваем и поддерживаем ряд интернет-проектов. Для одного из проектов требуется постинг по форумам и тематическим площадкам где есть пользовательское обсуждение. Требуется 50 постов на не менее чем 20 площадках. Требования к постам и площадкам: 1) наличие ссылки индексируемой в поисковых системах 2) интересный актуальный текст содержащий ключевые слова и провоцирующий на переход по ссылке (про целевой субъект - позитив, но в посте может быть в целом - негатив).

Тематика - языковые переводы (сайт proflingva.ru). Язык - русский, площадки - Россия.

На данный момент обсуждаем разовое тестовое сотрудничество.

Оплата в форме постоплаты (предоплата не предусматривается), можно поэтапно.

Оплата напрямую исполнителю, готовы оплачивать WMR, ЯД, Qiwi (на номера +7), Paypal, Western Union, пластиковые карты.

Стоимость - готовы обсуждать с исполнителем.

Срок: до 7 дней.