Форумы – постинг с целями: 1) переходы 2) seo ссылки

Продающие текстыЗакрыт2 заявки288 просмотров
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Добрый день, мы развиваем и поддерживаем ряд интернет-проектов. Для одного из проектов требуется постинг по форумам и тематическим площадкам где есть пользовательское обсуждение. Требуется 50 постов на не менее чем 20 площадках. Требования к постам и площадкам: 1) наличие ссылки индексируемой в поисковых системах 2) интересный актуальный текст содержащий ключевые слова и провоцирующий на переход по ссылке (про целевой субъект - позитив, но в посте может быть в целом - негатив).

Тематика - языковые переводы (сайт proflingva.ru). Язык - русский, площадки - Россия.

На данный момент обсуждаем разовое тестовое сотрудничество.

Оплата в форме постоплаты (предоплата не предусматривается), можно поэтапно.

Оплата  напрямую исполнителю, готовы оплачивать WMR, ЯД, Qiwi (на номера +7), Paypal, Western Union, пластиковые карты. 

Стоимость - готовы обсуждать с исполнителем.

Срок: до 7 дней.

6 лет назад
a456
44 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов
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