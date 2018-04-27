Написать описание для ВК группы

Требуется копирайтинг для сайта pravilopareto.ru. Задача - нужны уникальные продающие статьи с прицелом на СЕО, для всех страниц сайта. Сейчас вся информация не уникальная, т.е. требуется наполнение всего сайта. Чтобы находясь на любой из страниц сайта ...
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Интернет магазин "автополив магазин №1"
Нужно написать описание для :
-10 групп ВК (1000-2000),
-10 объявлений авито(1000-2000),
- 10 видео ютуб(1000-2000)
Описания должны быть уникальными и сео оптемизированными.
На один город будет 1 группа+ 1 объявление +1 видео.
Например город Белгород. Ключ слово "Автополив Белгород"
Для него группа ВК - должна называться "Автополив Белгород Магазин № 1". Описание так же начинается "Автополив Белгород Магазин № 1
Объявление авито называется "Автополив Белгород" описание начинается "Автополив Белгород"
Ютуб видео будет "как быстро заказать у нас в магазине, выгода заказывать у нас" - должна называться "Автополив Белгород Магазин № 1". Описание так же начинается "Автополив Белгород Магазин № 1
Список городов дам отдельно.
И так на все 10 городов. (пока)
Вот то что уже написано и работает (инфу брать можно с уже написанного, что нужно дам отдельно):
https://vk.com/avtopoliv_stariy_oskol
https://vk.com/avtopoliv_kursk
https://vk.com/avtopoliv_krasnodar
https://vk.com/avtopoliv_belgorod
https://www.avito.ru/kursk/predlozheniya_uslug/avtopoliv_kursk_1508027024
https://www.avito.ru/staryy_oskol/predlozheniya_uslug/avtopoliv_staryy_oskol_1465128601
https://www.avito.ru/belgorod/predlozheniya_uslug/sistema_poliva._kapelnyy_poliv_avtopoliv_belgorod_533037855
https://www.youtube.com/watch?v=agHAkQNbTR4
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