Написать описание для ВК группы

Интернет магазин "автополив магазин №1"

Нужно написать описание для :

-10 групп ВК (1000-2000),

-10 объявлений авито(1000-2000),

- 10 видео ютуб(1000-2000)

Описания должны быть уникальными и сео оптемизированными.

На один город будет 1 группа+ 1 объявление +1 видео.

Например город Белгород. Ключ слово "Автополив Белгород"

Для него группа ВК - должна называться "Автополив Белгород Магазин № 1". Описание так же начинается "Автополив Белгород Магазин № 1

Объявление авито называется "Автополив Белгород" описание начинается "Автополив Белгород"

Ютуб видео будет "как быстро заказать у нас в магазине, выгода заказывать у нас" - должна называться "Автополив Белгород Магазин № 1". Описание так же начинается "Автополив Белгород Магазин № 1

Список городов дам отдельно.

И так на все 10 городов. (пока)

Вот то что уже написано и работает (инфу брать можно с уже написанного, что нужно дам отдельно):

https://vk.com/avtopoliv_stariy_oskol

https://vk.com/avtopoliv_kursk

https://vk.com/avtopoliv_krasnodar

https://vk.com/avtopoliv_belgorod

https://www.avito.ru/kursk/predlozheniya_uslug/avtopoliv_kursk_1508027024

https://www.avito.ru/staryy_oskol/predlozheniya_uslug/avtopoliv_staryy_oskol_1465128601

https://www.avito.ru/belgorod/predlozheniya_uslug/sistema_poliva._kapelnyy_poliv_avtopoliv_belgorod_533037855

https://www.youtube.com/watch?v=agHAkQNbTR4

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