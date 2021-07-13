Добрый день занимаюсь продвижением социальных сетей в топ поиска.
Что я делаю?
1. Определяю ключевое слово, по которому мы будем продвигаться в топ. Поиска.
На основании анализа запросов в поиске.
2. Создаю ВК, Ютуб, Инстаграм, Авито. И др.
3. Продвигаю данные ресурсы в топ. Поиска.
Например при запросе по ключевому слову " Автополив Белгород" в Яндексе , я поднял в топ сайт, группу ВК, видео Ютуб, страничку фирмы на Яндекс справочнике.
Цена:
Создание группы ВК + объявления Авито - 10т.р. (оплата перед началом работы)
Выведение в топ поиска - 40 т.р. ( оплата после выхода ресурсов в топ поиска)
Другие социальные сети цена договорная.
Не продвигаю уже готовые социальные сети, не продвигаю сайты!
Почему? Потому что не возможно провести сео оптимизацию.
Нужны новые клиенты? Звони,пиши сделаю!