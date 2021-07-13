alexusseo

Алексей alexusseo

 
37 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание групп ВК, объявлений авито, ютуб и др. Выведение соц. сетей в топ поиска яндекса и гугл.

Добрый день занимаюсь продвижением социальных сетей в топ поиска.

Что я делаю?

1. Определяю ключевое слово, по которому мы будем продвигаться в топ. Поиска.

На основании анализа запросов в поиске.

2. Создаю ВК, Ютуб, Инстаграм, Авито. И др.

3. Продвигаю данные ресурсы в топ. Поиска.

Например при запросе по ключевому слову " Автополив Белгород" в Яндексе , я поднял в топ сайт, группу ВК, видео Ютуб, страничку фирмы на Яндекс справочнике.

Цена:

Создание группы ВК + объявления Авито - 10т.р. (оплата перед началом работы)

Выведение в топ поиска - 40 т.р. ( оплата после выхода ресурсов в топ поиска)

Другие социальные сети цена договорная.

Не продвигаю уже готовые социальные сети, не продвигаю сайты!

Почему? Потому что не возможно провести сео оптимизацию. 

Нужны новые клиенты? Звони,пиши сделаю!

Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$100/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга