Создание групп ВК, объявлений авито, ютуб и др. Выведение соц. сетей в топ поиска яндекса и гугл.

Добрый день занимаюсь продвижением социальных сетей в топ поиска.

Что я делаю?

1. Определяю ключевое слово, по которому мы будем продвигаться в топ. Поиска.

На основании анализа запросов в поиске.

2. Создаю ВК, Ютуб, Инстаграм, Авито. И др.

3. Продвигаю данные ресурсы в топ. Поиска.

Например при запросе по ключевому слову " Автополив Белгород" в Яндексе , я поднял в топ сайт, группу ВК, видео Ютуб, страничку фирмы на Яндекс справочнике.

Цена:

Создание группы ВК + объявления Авито - 10т.р. (оплата перед началом работы)

Выведение в топ поиска - 40 т.р. ( оплата после выхода ресурсов в топ поиска)

Другие социальные сети цена договорная.

Не продвигаю уже готовые социальные сети, не продвигаю сайты!

Почему? Потому что не возможно провести сео оптимизацию.

Нужны новые клиенты? Звони,пиши сделаю!