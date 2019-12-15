3d моделирование, анимация -.- Разработка чертежей (Autocad, Kompas и др.) -.- Логотипы, баннеры
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skype: seeraztec
e-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Инт_7146 просмотров
- Инт_6114 просмотров
- Инт_5167 просмотров
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- Ext_1207 просмотров
- Анимации91 просмотр
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- Int_mini168 просмотров
- Инт_6139 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
5 лет назад
Схема выполнена в срок и качественно. Все корректировки выполнял быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё хорошо. Рекомендую данного заказчика.
$6
10 баллов
5 лет назад
Быстрая работа в отличном качестве. Спасибо!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, мгновенная оплата. Отличный заказчик, рекомендую!
$40
10 баллов
5 лет назад
Андрей хорошо справился с задачей. Быстро коректировал по моей просьбе. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ясно поставленная задача, своевременная оплата. Не смотря на то, что я допустил много ошибок, заказчик отнесся с пониманием, дав дополнительное время на правки. Рекомендую однозначно!
3D-графика
11 отзывов
$3/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга