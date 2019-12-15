Andrei-K

Андрей Andrei-K

 
47 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
3d моделирование, анимация -.- Разработка чертежей (Autocad, Kompas и др.) -.- Логотипы, баннеры

Контакты:

skype: seeraztec

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

guest_14755362774986
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сделать из 3D модели кресла 3D мод. дивана для визуализации интерьера
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aa410
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
3д модель топора под печать
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alexusseo
Алексей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Отцифровать схему
Схема выполнена в срок и качественно. Все корректировки выполнял быстро. Рекомендую.
Всё хорошо. Рекомендую данного заказчика.
Ответный отзыв
yuri_tsymbal
Юрий 
23 года
6 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Сделать деталь сейчас в солид ворс
Быстрая работа в отличном качестве. Спасибо!
Понятное ТЗ, мгновенная оплата. Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
guest_15517037946132
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Подготовить 3D модель.
Андрей хорошо справился с задачей. Быстро коректировал по моей просьбе. Рекомендую.
Ясно поставленная задача, своевременная оплата. Не смотря на то, что я допустил много ошибок, заказчик отнесся с пониманием, дав дополнительное время на правки. Рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
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3D-графика
11 отзывов
$3/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга