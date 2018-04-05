Тексты для IT сервиса

Продающие текстыЗавершен1 заявка146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать несколько текстов для IT сервиса, которые будут использоваться в качестве презентации услуги, рекламы на форумах и при создании видео ролика.

6 лет назад
Alexxpro
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
29 минут назад
6 лет назад
$280
3 дня
Все как всегда на высоте)
Очередное хорошее сотрудничество. Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Копирайтинг для рекламно-производственной компании

    Требуется копирайтинг для сайта pravilopareto.ru.  Задача - нужны уникальные продающие статьи с прицелом на СЕО, для всех страниц сайта. Сейчас вся информация не уникальная, т.е. требуется наполнение всего сайта.  Чтобы находясь на любой из страниц сайта ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать продающие тексты с прицелом на SEO.

    Необходимо заполнить продающим текстом страницы товаров на сайте. Количество товаров 244 страницы. Объем одного текста 200 символов. Тематика - тяжелая промышленность, детали машин и агрегатов, гидравлика и пневматика.

    Продающие тексты12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание инструкции и коммерческого с графикой

    В интернет магазин plasmolab.ru нужно написать инструкцию по использованию технологии плазмотерапии и отличая пробирок друг от друга, сопровождающиеся качественной пояснительной графикой.

    Продающие тексты1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужны продающие тексты

    Необходимо заполнить сайт продающими текстами. Нужны не просто тексты необходимого объема, а именно тот текст который сможет побудь пользователя купить услугу! От вас цены на разработку реально продающих текстов!

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать сайт коммерческое предложение

    Мы занимаемся аромамаркетингом. Продаем для Б2Б оборудование которое распространяет приятные ароматы. Нам нужно описать выгоды работы с нами партнёрам. Фирмы которые занимаются оснащением Хорека. Гостиниц, клинингом, фирмам по продажам кофе машин, оснащение салонов красоты и ...

    Продающие тексты8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание whitepaper

    Всем привет! Нужен человек для написание whitepaper для ICO  Подробности при переписке идея проекта   продукт предстваляет собой едуную всемирную скидочную карту, котроая будет установлена в телефон и человек сможет получить скидку в любом магазине , ресторане , спорт ...

    Продающие тексты4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Использование гиалуроновой кислоты в косметологии

    Возможно, Вы сами предложите притягивающий заголовок. Минимальный объем работы 3000 символов с пробелами. Требуется написать СЭО статью на тему использования гиалуроновой кислоты в косметологии, в частности в уходовой косметике, в кремах, сыворотках. Ее свойства, положительные ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать продающий текст о компании

    Здравствуйте. Если проект не закрыт – исполнитель не найден.  Мне нужен копирайтер, чтобы написать качественный, сильный, [b]емкий текст[/b] моей компании (креативное агентство).  [list][*]Вот мне нравиться как человек говорит https://youtu.be/CHE-r0XyFp4 [/list] [i]Готов ответить на кучу вопросов, заполнить огромные брифы и т.п.  Общение ...

    Продающие тексты11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад