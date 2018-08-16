Копирайтинг для рекламно-производственной компании

Требуется копирайтинг для сайта pravilopareto.ru.

Задача - нужны уникальные продающие статьи с прицелом на СЕО, для всех страниц сайта. Сейчас вся информация не уникальная, т.е. требуется наполнение всего сайта. Чтобы находясь на любой из страниц сайта пользователь хотел купить товар/услугу Также нужно грамотное заполнение блоков с заявками, блоков с преимуществами и т.д.

Сайт в стадии запуска. Планируем запуск с 01.05