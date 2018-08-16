Копирайтинг для рекламно-производственной компании

Продающие текстыЗавершен11 заявок241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется копирайтинг для сайта pravilopareto.ru

Задача - нужны уникальные продающие статьи с прицелом на СЕО, для всех страниц сайта. Сейчас вся информация не уникальная, т.е. требуется наполнение всего сайта.  Чтобы находясь на любой из страниц сайта пользователь хотел купить товар/услугу Также нужно грамотное заполнение блоков с заявками, блоков с преимуществами и т.д. 

Сайт в стадии запуска.  Планируем запуск с 01.05

5 лет назад
20na80
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
29 минут назад
5 лет назад
$350
15 дней
Александр - Отличный исполнитель. Все делает четко в срок, задает вопросы, вносит правки, без проблем с коммуникацией.
Очень понравилось работать с Александром. Понятное ТЗ, своевременная оплата, быстрая проверка. Благодарю за интересный проект и рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Написание инструкции и коммерческого с графикой

    В интернет магазин plasmolab.ru нужно написать инструкцию по использованию технологии плазмотерапии и отличая пробирок друг от друга, сопровождающиеся качественной пояснительной графикой.

    Продающие тексты1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужны продающие тексты

    Необходимо заполнить сайт продающими текстами. Нужны не просто тексты необходимого объема, а именно тот текст который сможет побудь пользователя купить услугу! От вас цены на разработку реально продающих текстов!

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать сайт коммерческое предложение

    Мы занимаемся аромамаркетингом. Продаем для Б2Б оборудование которое распространяет приятные ароматы. Нам нужно описать выгоды работы с нами партнёрам. Фирмы которые занимаются оснащением Хорека. Гостиниц, клинингом, фирмам по продажам кофе машин, оснащение салонов красоты и ...

    Продающие тексты8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание whitepaper

    Всем привет! Нужен человек для написание whitepaper для ICO  Подробности при переписке идея проекта   продукт предстваляет собой едуную всемирную скидочную карту, котроая будет установлена в телефон и человек сможет получить скидку в любом магазине , ресторане , спорт ...

    Продающие тексты4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Использование гиалуроновой кислоты в косметологии

    Возможно, Вы сами предложите притягивающий заголовок. Минимальный объем работы 3000 символов с пробелами. Требуется написать СЭО статью на тему использования гиалуроновой кислоты в косметологии, в частности в уходовой косметике, в кремах, сыворотках. Ее свойства, положительные ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать продающий текст о компании

    Здравствуйте. Если проект не закрыт – исполнитель не найден.  Мне нужен копирайтер, чтобы написать качественный, сильный, [b]емкий текст[/b] моей компании (креативное агентство).  [list][*]Вот мне нравиться как человек говорит https://youtu.be/CHE-r0XyFp4 [/list] [i]Готов ответить на кучу вопросов, заполнить огромные брифы и т.п.  Общение ...

    Продающие тексты11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо написать статью о ремонте грузовых авто

    Всем добрый день! Необходимо написать хорошую статью о плюсах и минусах ремонта грузовика своими руками. Общий объем примерно 3000-5000 знаков. Нужно читателю рассказать реальные преимущества и недостатки по теме и плавно подвести, что по итогу отдать ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Продающие письма для EMail рассылок

    Требуется составить хорошие продающие письма для почтовой рассылки для рекламы следующих сайтов:  http://dohsite.ru/ https://mk.bcgreen.me/arb http://kongressm.ru/nedvizhimost_web https://lp.union-sp.ru/money_telegram/ http://kongressm.ru/tovarmashine_web2 http://geniuseng.ru/7secrets https://podpiskashop.ru/lebedev-gc/ 1-2 письма на каждый сайт.  Размер в рамках разумного 1000-1500 знаков без пробелов.  Срок исполнения 1-3 дня.

    Продающие тексты5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад