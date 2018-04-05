Написать продающие тексты с прицелом на SEO.

Продающие текстыЗакрыт12 заявок216 просмотров
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Необходимо заполнить продающим текстом страницы товаров на сайте. Количество товаров 244 страницы. Объем одного текста 200 символов. Тематика - тяжелая промышленность, детали машин и агрегатов, гидравлика и пневматика.  

6 лет назад
vktorr
Виктор 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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