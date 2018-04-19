Интересуют тексты для сайта по продаже медикаментов.

$10
Продающие текстыЗавершен7 заявок262 просмотра
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Здравствуйте!

Хочу поинтересоваться Вашей ценой за 1000 символов текста СЕО для сайта по продаже фармацевтических препаратов. Есть определенные требования по содержанию ключевиков в процентах. Есть ли у Вас опыт написания таких текстов и сможете ли Вы писать "продающие" тексты в одном стиле, с уникальностью 95-100%. Проверять тексты я буду на https://content-watch.ru/text/ и https://text.ru/.

Смысл работы следующий:

Я Вам скидываю 2-4 основных ключевика, а Вы под них пишете статью (грамотную и синонимизированную) в пределах 4000-5000 символов.

Например:

1. Ключевик №1 - X%

2. Ключевик №2 - Y%

3. Ключевик №3 - Z%

Проверять % наполнение ключевиков я буду в программе Textus Pro 1.0

Тексты для сайта
6 лет назад
till_ok
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Валентина - возможно лучшая исполнительница, которых я когда-либо встречал. Идеально выполняет поставленную задачу. Соблюдает сроки. Имеет собственные, уникальный план выполнения ТЗ. Очень нравится сотрудничать с данным фрилансером и уверен, буду и дальше работать с ней! Однозначно - рекомендую!!!
Отличный заказчик! Чёткое тз и моментальная оплата! Рекомендую!
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