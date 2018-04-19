Интересуют тексты для сайта по продаже медикаментов.

Здравствуйте!

Хочу поинтересоваться Вашей ценой за 1000 символов текста СЕО для сайта по продаже фармацевтических препаратов. Есть определенные требования по содержанию ключевиков в процентах. Есть ли у Вас опыт написания таких текстов и сможете ли Вы писать "продающие" тексты в одном стиле, с уникальностью 95-100%. Проверять тексты я буду на https://content-watch.ru/text/ и https://text.ru/.

Смысл работы следующий:

Я Вам скидываю 2-4 основных ключевика, а Вы под них пишете статью (грамотную и синонимизированную) в пределах 4000-5000 символов.

Например:

1. Ключевик №1 - X%

2. Ключевик №2 - Y%

3. Ключевик №3 - Z%

Проверять % наполнение ключевиков я буду в программе Textus Pro 1.0