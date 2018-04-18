Нужно создать сайт по продаже и аренде спецтехники, работающей на электроприводе (штабелеры, погрузчики, тягачии так далее). Есть уже готовый сайт на Tilda (там есть уже часть необходимой информации). Нужно "перенести" всё на новый сайт, созданный на Wordpress ...
- Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Добрый день! Нужно написать несколько небольших текстов примерно по 3000-4000 символов. Тематика: -SSD (история создания/технология работы/скорость работы), -USB 3.0/3.1 (история создания/технология работы/скорость работы)/различия), -Flash накопители (надежность/технология работы/скорость работы/удобство), -Установка Windows на портативные носители данных SSD/Flash. Всегда под рукой рабочая среда, работающая ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
[b]Добрый день![/b] Сервис доставки зарубежных препаратов в РФ и СНГ ищет русскоговорящего консультанта (мужчина/женщина) с приятным голосом. В среднем, в день (будни) поступает 25-50 звонков длительностью от 1 (50%) до 7 (5%) минут. В принципе работа на ...Подбор персонала (HR)20 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно писать тексты на медицинскую тематику (лекарства/препараты). Требуется человек, имеющий опыт в этой сфере. [b]Т.З. (пример):[/b] Текст длиной примерно в 4000-5000 символов с четким соотношением ключевых слов (в процентах) в тексте. Уникальность должна составлять более 90%. Ключ 1 - ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
Интересует размещение отзывов (по 1-2 в день) на разных ресурсах. Желательно с разных ip и местоположения (в РФ и СНГ). Нужны как грамотные, так и обычные комментарии с фото. Объем текста от 300 до 1500 ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести текст с видео (3 минуты 40 секунд). И примерно разбить по времени его: где о чем говорится. Вот ссылка на видео: [url=https://www.youtube.com/watch?v=Gj5g454AD4E]https://www.youtube.com/watch?v=Gj5g454AD4E[/url] Интересует стоимость данной работы.Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Нужно написать текст 3000-4000 символов для сайта по продаже Индийских дженериков. С четким соблюдением ТЗ и сроков. Срок исполнения 1-2 дня. Нужен понимающий в данной области специалист и грамотное синонимизирование текста. Также важно процентное соотношение ключевиков ...Завершен6 лет назад
- $1
Привет! Нужно написать еще один текст! Все подробности в ЛС! Жду!Завершен6 лет назад
- $10
Здравствуйте! Хочу поинтересоваться Вашей ценой за 1000 символов текста СЕО для сайта по продаже фармацевтических препаратов. Есть определенные требования по содержанию ключевиков в процентах. Есть ли у Вас опыт написания таких текстов и сможете ли Вы ...Завершен6 лет назад
- $10
Нужно добавить к уже переписанному плагину "контактной форме" на WordPress. Что нужно добавить: 1. К уже имеющемуся коду(рандомно выдающемуся) добавить специальный, порядковый. 2. Чтоб вся информация, которая заполняется "заказчиком" - дублировалась на определенный почтовые ящики. 3. Сделать это оперативно!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1
Сайт сделан на WordPress. Необходимо как можно скорее доработать форму заявки - чтоб самогенерировался уникальный код + перенастраиваемый автоответчик. Визуализация по возможности!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад