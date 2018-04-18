Нужно создать сайт по продаже и аренде спецтехники, работающей на электроприводе (штабелеры, погрузчики, тягачии так далее). Есть уже готовый сайт на Tilda (там есть уже часть необходимой информации). Нужно "перенести" всё на новый сайт, созданный на Wordpress ...