till_ok

Илья Ильин till_ok

 
35 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
15 часов назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$38
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать сайт на Wordpress с современным дизайном

    Нужно создать сайт по продаже и аренде спецтехники, работающей на электроприводе (штабелеры, погрузчики, тягачии так далее). Есть уже готовый сайт на Tilda (там есть уже часть необходимой информации).  Нужно "перенести" всё на новый сайт, созданный на Wordpress ...

    WordPressСайт на WordPressTilda
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Написать тексты (SSD/Windows/Flash/USB 3.0)

    Добрый день! Нужно написать несколько небольших текстов примерно по 3000-4000 символов. Тематика:  -SSD (история создания/технология работы/скорость работы),  -USB 3.0/3.1 (история создания/технология работы/скорость работы)/различия),  -Flash накопители (надежность/технология работы/скорость работы/удобство), -Установка Windows на портативные носители данных SSD/Flash. Всегда под рукой рабочая среда, работающая ...

    Flash
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен оператор call-центра (фармацевтика).

    [b]Добрый день![/b] Сервис доставки зарубежных препаратов в РФ и СНГ ищет русскоговорящего консультанта (мужчина/женщина) с приятным голосом. В среднем, в день (будни) поступает 25-50 звонков длительностью от 1 (50%) до 7 (5%) минут. В принципе работа на ...

    Android
    Подбор персонала (HR)20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Писать тексты для сайта (фармацевтика)

    Здравствуйте! Нужно писать тексты на медицинскую тематику (лекарства/препараты). Требуется человек, имеющий опыт в этой сфере. [b]Т.З. (пример):[/b] Текст длиной примерно в 4000-5000 символов с четким соотношением ключевых слов (в процентах) в тексте. Уникальность должна составлять более 90%. Ключ 1 - ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Размещение отзывов о сайте

    $1

    Интересует размещение отзывов (по 1-2 в день) на разных ресурсах. Желательно с разных ip и местоположения (в РФ и СНГ). Нужны как грамотные, так и обычные комментарии с фото. Объем текста от 300 до 1500 ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод видео (с англ. на русский).

    Нужно перевести текст с видео (3 минуты 40 секунд). И примерно разбить по времени его: где о чем говорится. Вот ссылка на видео: [url=https://www.youtube.com/watch?v=Gj5g454AD4E]https://www.youtube.com/watch?v=Gj5g454AD4E[/url] Интересует стоимость данной работы.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написание текста для интернет-сайта по продаже медикаментов.

    $10

    Нужно написать текст 3000-4000 символов для сайта по продаже Индийских дженериков. С четким соблюдением ТЗ и сроков. Срок исполнения 1-2 дня. Нужен понимающий в данной области специалист и грамотное синонимизирование текста. Также важно процентное соотношение ключевиков ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Интересуют тексты для сайта по продаже медикаментов.

    $10

    Здравствуйте! Хочу поинтересоваться Вашей ценой за 1000 символов текста СЕО для сайта по продаже фармацевтических препаратов. Есть определенные требования по содержанию ключевиков в процентах. Есть ли у Вас опыт написания таких текстов и сможете ли Вы ...

    Тексты для сайта
    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработать "контактную" форму на WordPress

    $10

    Нужно добавить к уже переписанному плагину "контактной форме" на WordPress. Что нужно добавить: 1. К уже имеющемуся коду(рандомно выдающемуся) добавить специальный, порядковый. 2. Чтоб вся информация, которая заполняется "заказчиком" - дублировалась на определенный почтовые ящики. 3. Сделать это оперативно!

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Редактирование формы заявки и ее уникализирование

    $1

    Сайт сделан на WordPress. Необходимо как можно скорее доработать форму заявки - чтоб самогенерировался уникальный код + перенастраиваемый автоответчик. Визуализация по возможности!

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$38
10 баллов
4 года назад
Написать тексты (SSD/Windows/Flash/USB 3.0)
Был рад очередному сотрудничеству! Благодарю Илью за доверие и заказ!
В очередной раз работал с Алексеем и остался очень доволен! Рекомендую!
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Перевод видео (с англ. на русский).
Благодарю за интересный проект и быструю оплату! Хороших исполнителей и приятных эмоций Илья! Обращайся! :)
Очень порадовал данный исполнитель. Отдал работу раньше срока + приятно удивил качеством исполнения. Определенно обращусь ещё по мере надобности. P.S. Удачи и успехов, Лёх!
Ответный отзыв
valent-new
Валентина 
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Написание текста для интернет-сайта по продаже медикаментов.
Легкое общение, четкие требования к текстам, мгновенная проверка и оплата. Сотрудничать с таким заказчиком - одно удовольствие!
Очень понравилось сотрудничество с Валентиной. Быстро и качественно выполняется с поставленными задачами по достаточно приемлемой цене! Буду и дальше сотрудничать с ней! Рекомендую!
Ответный отзыв
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Интересуют тексты для сайта по продаже медикаментов.
Отличный заказчик! Чёткое тз и моментальная оплата! Рекомендую!
Валентина - возможно лучшая исполнительница, которых я когда-либо встречал. Идеально выполняет поставленную задачу. Соблюдает сроки. Имеет собственные, уникальный план выполнения ТЗ. Очень нравится сотрудничать с данным фрилансером и уверен, буду и дальше работать с ней! Однозначно - рекомендую!!!
Ответный отзыв
Gordew
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Написать текст для сайта.
Приятно работать с человеком, который не только дает четкие указания в ТЗ, но и дает советы по выполнению! Однозначно буду сотрудничать в дальнейшем
Писал тексты для сайта в количестве нескольких штук. Понравилось четкое исполнение ТЗ, цена и скорость выполнения работы! Молодец! Рекомендую!
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