Gordew

Гордей Романюк Gordew

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Готов работать на все тематики

Работаю по всем тематикам, кроме инструкций к мед. препаратам.

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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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ТОП-50
Продающие тексты

Отзывы заказчиков

Nikolay79
46 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
SEO-текст
Класс
Оставил отзыв, хотя с ним не сотрудничали
Ответный отзыв
User264025
Анастасия 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва(-1)
$3
10 баллов
7 лет назад
Поиск копирайтера для написания 30 текстов
Спасибо, хорошая тестовая работа (остальное делает). Не рекомендую, потому что забираю этого исполнителя себе! )))
Начало сотрудничества понравилось, тестовая статья с четкими указаниями. Оплатили сразу. Потом, как указано было в задании, нужно было выполнить 30 статей. Оплата за 10 шт по сдаче. Заказчик утверждал, что оплатит все, просто деньги ждет. Я сделал 30 статей общим объемом в 60 000 символов. И что же я услышал по окончанию?! Украина - наш враг, а ты не получишь ни копейки! НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С НЕЙ И С ПОДОБНЫМИ ЛЮДЬМИ!
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voronovo
Антон 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Нужно 3 текста на тематику очистка систем вентиляции
Отличный исполнитель. Выполнил свою работу на высшем уровне. Дал дельный совет для работы. Тексты интересные и продающие. Рекомендую заказывать :)
Когда задача предельно ясна, работать легко и просто. Заказчика рекомендую. Знает и понимает, что хочет от исполнителя. Спасибо за работу.
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paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Написать текст. Тематика: Сроительство
Все отлично! Рекомендую!
Четко быстро и по делу.
Ответный отзыв
till_ok
Илья 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Написать текст для сайта.
Писал тексты для сайта в количестве нескольких штук. Понравилось четкое исполнение ТЗ, цена и скорость выполнения работы! Молодец! Рекомендую!
Приятно работать с человеком, который не только дает четкие указания в ТЗ, но и дает советы по выполнению! Однозначно буду сотрудничать в дальнейшем
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Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#368
Продающие тексты
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#23