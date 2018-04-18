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ТОП-50— Продающие тексты
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Класс
Ответный отзыв
Оставил отзыв, хотя с ним не сотрудничали
$3
10 баллов
7 лет назад
Спасибо, хорошая тестовая работа (остальное делает). Не рекомендую, потому что забираю этого исполнителя себе! )))
Ответный отзыв
Начало сотрудничества понравилось, тестовая статья с четкими указаниями. Оплатили сразу. Потом, как указано было в задании, нужно было выполнить 30 статей. Оплата за 10 шт по сдаче. Заказчик утверждал, что оплатит все, просто деньги ждет. Я сделал 30 статей общим объемом в 60 000 символов. И что же я услышал по окончанию?! Украина - наш враг, а ты не получишь ни копейки! НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С НЕЙ И С ПОДОБНЫМИ ЛЮДЬМИ!
$4
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель. Выполнил свою работу на высшем уровне. Дал дельный совет для работы. Тексты интересные и продающие. Рекомендую заказывать :)
Ответный отзыв
Когда задача предельно ясна, работать легко и просто. Заказчика рекомендую. Знает и понимает, что хочет от исполнителя. Спасибо за работу.
$20
10 баллов
7 лет назад
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четко быстро и по делу.
$10
10 баллов
7 лет назад
Писал тексты для сайта в количестве нескольких штук. Понравилось четкое исполнение ТЗ, цена и скорость выполнения работы! Молодец! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком, который не только дает четкие указания в ТЗ, но и дает советы по выполнению! Однозначно буду сотрудничать в дальнейшем
Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#368
Продающие тексты
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#23