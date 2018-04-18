Начало сотрудничества понравилось, тестовая статья с четкими указаниями. Оплатили сразу. Потом, как указано было в задании, нужно было выполнить 30 статей. Оплата за 10 шт по сдаче. Заказчик утверждал, что оплатит все, просто деньги ждет. Я сделал 30 статей общим объемом в 60 000 символов. И что же я услышал по окончанию?! Украина - наш враг, а ты не получишь ни копейки! НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С НЕЙ И С ПОДОБНЫМИ ЛЮДЬМИ!