Seo оптимизация,seo теги,незначительные корректировки в структуру сайта.Перенос сайта на Https/
SEO-текст
Нужен копирайтер для написания текста (2-3 тыс знаков) для блога интернет-магазина.
Оплата - 30 грн / 1000 знаков.
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