SEO&SMM специалист

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок149 просмотров

Здравствуйте! Необходимо сделатьизвестными 2 новых продукта компании.С продуктами можнопознакомиться здесь ecomsoft.caЭто подразумевает:SEO, SEM, SMM, SMO, PPC, Google AdWords ... и тд.Нужен человек, которыйлучше нас знает, как это нужно продавать. Этот человек долженуметь писать и читать по-английски. Вместе с откликом отправляйтеплан работ по продвижению продукта с указанием сроков

Google Ads
7 лет назад
ecomsofthr
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров