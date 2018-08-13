SEO&SMM специалист

Здравствуйте! Необходимо сделатьизвестными 2 новых продукта компании.С продуктами можнопознакомиться здесь ecomsoft.caЭто подразумевает:SEO, SEM, SMM, SMO, PPC, Google AdWords ... и тд.Нужен человек, которыйлучше нас знает, как это нужно продавать. Этот человек долженуметь писать и читать по-английски. Вместе с откликом отправляйтеплан работ по продвижению продукта с указанием сроков