Раскрутка сайта инет-магазина кроссовок

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок203 просмотра

Требуется провести аккуратную работу белыми методами по внешнему SE-минимуму для нового сайта. Уже в индексе Яндекса и Гугла.

Также (в зависимости от наличия желания и квалификации) настройку Гугл Рекламы (теперь уже в прошлом Adwords).

Google Ads
7 лет назад
New123
Игорь 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров