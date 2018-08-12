Необходим человек или команда для продвижения сайта по тематике запасные части к горному оборудованию. Интересует естественное продвижение в ТОП. Необходимо вести сайт полностью, по всем направлениям, СЕО, контент и программисты. Оплата нужна фиксированная ежемесячная ...
Раскрутка сайта инет-магазина кроссовок
Требуется провести аккуратную работу белыми методами по внешнему SE-минимуму для нового сайта. Уже в индексе Яндекса и Гугла.
Также (в зависимости от наличия желания и квалификации) настройку Гугл Рекламы (теперь уже в прошлом Adwords).
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