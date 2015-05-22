Привет, предыдущий прогер не довел до ума. Нужно чтобы чекбоксы трех отдельных фильтров дополняли бы друг друга, т.е. отмечаем Бренд, потом Цвет товара, и фильтр выбирает данный цвет не из всех товаров, а только из ...