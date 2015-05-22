Требуется провести аккуратную работу белыми методами по внешнему SE-минимуму для нового сайта. Уже в индексе Яндекса и Гугла. Также (в зависимости от наличия желания и квалификации) настройку Гугл Рекламы (теперь уже в ...
- $10Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Привет, предыдущий прогер не довел до ума. Нужно чтобы чекбоксы трех отдельных фильтров дополняли бы друг друга, т.е. отмечаем Бренд, потом Цвет товара, и фильтр выбирает данный цвет не из всех товаров, а только из ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Всем привет, предыдущий прогер не довел до ума. Нужно чтобы чекбоксы трех отдельных фильтров дополняли бы друг друга, т.е. отмечаем Бренд, потом Цвет товара, и фильтр выбирает данный цвет не из всех товаров, а только ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужно взять любой бесплатный шаблон и вставить немного контента. Очень просто, но чтобы работала форма (добавить нужные поля).Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Есть готовый шаблон магазина на Джумле с дистрибутивом быстрой установки. Компонент virtuemart в нем очень кривой, нужно поставить русскую локализацию, настроить и доработать шаблон по нужным требованиям.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад