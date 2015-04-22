Довести до ума шаблон магазина на Joomla 2.5 (virtuemart)

$20
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Закрыт3 заявки117 просмотров

Есть готовый шаблон магазина на Джумле с дистрибутивом быстрой установки. Компонент virtuemart в нем очень кривой, нужно поставить русскую локализацию, настроить и доработать шаблон по нужным требованиям.

Joomla
10 лет назад
New123
Игорь 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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