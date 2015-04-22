Довести до ума шаблон магазина на Joomla 2.5 (virtuemart)

Сайт рабочий, но после изменения отображения валюты в фронтофисе, появился такой баг: при открытии главной страницы (по адресу мой_сайт.сом) главная страница не открывается, вместо неё просто белый экран. Если с указанием полного адреса типа мой_сайт/index.php, ...