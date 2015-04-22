Интернет-магазину требуется программист. CMS битрикс. Опыт работы обязателен. P.S. Компаниям просьба свои предложение не присылать
Исправить неполадки в PrestaShop 1.5.4.1
Сайт рабочий, но после изменения отображения валюты в фронтофисе, появился такой баг: при открытии главной страницы (по адресу мой_сайт.сом) главная страница не открывается, вместо неё просто белый экран. Если с указанием полного адреса типа мой_сайт/index.php, то всё нормально. Тоже самое происходит на последнем шаге оформления заказа, в том месте где клиент должен видеть что его заказ сформирован под таким то номером, появляется просто белый экран. В админ панели, при изменения к примеру карточки товара, происходит тоже самое, изменения применяются но появляется белый экран после чего нужно заново входить в админку...
Итак суть работы:
1) Исправить баг описанный выше !!!
2) Настроить правильное отображение валют на фронт офисе и в админке. При этом основная валюта магазина должна оставаться Доллар, а валюта и все цены которые отображаются на самом сайте (фронт офис который видит клиент) должна быть Гривна. Если такое не возможно то исправить то что я наделал и вернуть как было (везде доллар). Для того чтобы сделать так как я описал в этом пункте, было выполненно следующее действие: изменено отображение валюты в файле Tools.php – послеэтого на сайте стало ГРН а в админке Доллар но появился баг с белым экраном
Прошу не тратить впустую своё и моё время, сразу указывайте срок и стоимость работы! Если есть вопросы – задавайте.
Сайт: technomarket.biz.ua/index...
(technomarket.biz.ua – не заходит)
Прошу делайте Ваши ставки!
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